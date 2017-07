Sofía Franco no teme competir con proyecto matutino de Gisela Valcárcel

Sofía Franco le dio la bienvenida al nuevo proyecto televisivo de Gisela Valcárcel, que se emitirá en el horario matutino, pero no cree que sea una competencia para ‘Cuéntamelo todo’, sino una nueva opción.

¿Cómo te sientes en el programa?



Estoy contenta porque al final es lo que me gusta hacer. Sabemos que el espectáculo es difícil, temas fuertes, algunos complejos. Pero creo que cada uno tiene su perfil y sabe cómo manejarse en estas tres horas de programa.



Todos los integrantes dan su cuota para sumar, somos un equipo grande y ‘Cuéntamelo todo’ es el trabajo de todos.

¿Sabes que la productora de Gisela va a estrenar un programa matutino?



Sí, qué raro que sea después de julio, no lo puedo creer todavía, pero también había escuchado de Ethel (quien sería una de las conductoras al lado de Yaco Eskenazi) y me emociona verla en la conducción.

¿Crees que funcione un programa que no tiene el formato de espectáculos?



Si es tipo ‘Utilísima’, hay opciones para todos. Es un poco raro que llegue un programa a mitad de año, pero en todo caso veremos si se concreta y quiénes serán los conductores, toda la suerte del mundo para ellos.

¿Crees que competirá con ustedes?



No, son opciones que hay en general. Nosotros tratamos de seguir adelante en nuestro rubro y con la competencia que ya tenemos es suficiente.



¿Tú que ya te amistaste con Peluchín y Karen Schwarz, les aconsejarías que dejen de pelearse?



¡Ay no sé! Después de todo lo que he leído... Solo espero que las cosas estén bien entre ambos y sigan trabajando en lo que les gusta.