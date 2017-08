Sofía Franco niega que bajo rating sea motivo de reality de baile en ‘Cuéntamelo todo’

Por: Jhonny Valle



La conductora Sofía Franco negó que el nuevo reality ‘Báilamelo todo’, que arranca este viernes en el programa ‘Cuéntamelo todo’, sea un ‘salvavidas’ por el bajo rating del espacio matutino de ATV.

¿Cuáles son tus expectativas para este nuevo segmento?



Estoy contenta porque hay mucho talento.



Dicen que es un ‘salvavidas’ porque el rating no va bien...



El rating va muy bien, no te preocupes. Esto no es ningún ‘salvavidas’, es una idea de producción que nos encanta.



¿Cuál será la dinámica del concurso?



Hay un premio que anunciaremos el viernes y, por supuesto, habrá un jurado que estará a la altura.

¿Cuánto tiempo durará?



Será un poco largo, se sumará una pareja más (en total 16 participantes).



Se comentó que este reality era para competir con la nueva producción de América Televisión, que finalmente se emitirá los domingos en la tarde...



Sí, hubo mucha expectativa por ese tema. Estoy con ganas de ver ese programa. Le deseo todos los éxitos a Ethel Pozo.