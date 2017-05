Sofía Franco cometió tremendo error durante Simulacro Nacional de Sismo ¡Qué roche! [VIDEO]

Sofía Franco tuvo tremendo error en vivo durante el Simulacro Nacional de Sismo. La conductora de Cuéntamelo Todo olvidó completamente que a las 10 a.m. se llevaría a cabo la medida preventiva y pasó roche en vivo.

¿Qué pasó? Sofía Franco estaba entrevistando a Erick Sabater en Cuéntamelo Todo sobre su expareja Michelle Soifer. El dominicano hablaba de las crisis que ha tenido la popular 'Michi' que han afectado su peso. En ese momento sonó la alarma anunciando el simulacro.

Sin embargo, Sofía Franco pensó que la alarma era un efecto de sonido que imitaba a un elefante. Por eso, al pensar que era dirigido a Michelle Soifer, la conductora de Cuéntamelo Todo, comentó:

Sofía Franco en Cuéntamelo Todo

"Por favor no pongan la del elefante. La gente se ofende, los michilovers me escriben. Ay no. ¡Ya son las 10! Hay Simulacro Nacional... Discúlpame Erick, tenemos que salir. Tenemos simulacro, sismo magnitud 8. Por favor, dedíquenle 10 minutos de lo que están haciendo. Lo siento, primero es lo primero. Por favor, hay que dar el ejemplo", dijo Sofía Franco.

Erick Sabater no estaba al tanto de lo que pasaba y por eso se veía confundido. Al escuchar a Sofía Franco, acompañó al resto del panel hacia el patio en donde se llevaba a cabo el simulacro.

El Simulacro Nacional de Sismo se llevó a cabo este miércoles 31 de Mayo a las 10 a.m. El sector público y privado acató la medida preventiva acudiendo a las zonas de evacuación debidamente señalizadas.

Simulacro de Sismo

