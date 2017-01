Star Wars: Diego Luna se conmovió con este mensaje de una fánatica

'Rogue One', el nuevo episodio de 'Star Wars' sigue rompiendo la taquilla pero también genera pequeñas historias que logran conmover como este que dio a conocer uno de sus protagonistas, Diego Luna. el actor mexicano compartió en Twitter el mensaje escritor por una mujer que llevó a su padre, un inmigrante de ese país, a ver la película al cine.

"Hoy llevé a mi padre a ver Rogue One. Había querido llevarlo desde hace algún tiempo. Quería que mi padre mexicano, con su marcado acento mexicano, experimentara lo que es ver a un héroe de una película taquillera hablando de la manera en que él lo hace”, escribió la fanática que se identifica como Riveralwaysknew.

"(Mi papá) me dijo: 'Él (Diego) tiene un acento muy marcado'... luego me preguntó si la cinta había hecho mucho dinero. Le dije que fue la segunda que más recaudó en 2016 solo con 18 días en exposición. Me preguntó luego por qué Diego no quiso cambiar su acento. Le dije que él está orgulloso de cómo habla... Me pregunto si Diego era el personaje principal y le dije que sí. Mi padre estaba contento", siguió narrando la mujer en el mensaje compartido por Diego Luna acerca de su papel en Star Wars, probablemente el más importante que ha logrado en Hollywood hasta el momento.

La historia no terminó ahí porque la fanática de Star Wars volvió a mandar un mensaje cuando supo que Diego Luna había compartido su experiencia a través de las redes sociales.

"Mi padre estará tan contento cuando llegue a casa. Estoy muy conmovida porque Diego se tomó el tiempo para tuitear sobre mi publicación. Sé que mi padre de sesenta años, de personalidad relajada, se volverá loco cuando se entere", dijo Riveralwaysknew.