Ricky Tosso: Stefano Tosso destruye a Phillip Butters por este desatinado comentario sobre su padre

¡Qué mal! Stefano Tosso no aguantó pulgas y decidió dedicarle un extenso mensaje a Phillip Butters por haberse referido a su padre, Ricky Tosso, quien falleció el año pasado

A través de su cuenta Facebook, Stefano Tosso comenzó contando que su padre siempre le enseñó la disciplina y el amor al trabajo y por eso es que Ricky Tosso siempre disfrutaba de este arte: actuando dirigiendo, creando y trabajando.

"Muchas cosas me enseñó mi padre, pero hay una en particular que grabó casi a fuego en mí y es la disciplina y el amor al trabajo, en nuestro caso al arte, eso que ambos heredamos y decidimos amar y atesorar. No tengo registro de mi padre de vacaciones, creo que nunca las tuvo, porque para él no había nada más placentero que estar actuando, dirigiendo, creando...trabajando", señaló Stefano Tosso sobre su padre.

Dicho esto, el hijo de Ricky Tosso mostró su indignación luego que Phillip Butters mencionara el caso de su padre en el tema de su programa 'homenajes póstumos' señalando que el actor no tuvo para pagar su sepelio

"El otro día escuché con indignación y enojo al Sr. Phillip Butters decir en su programa en Radio Capital 96.7FM, a raíz de que se hablaba de homenajes póstumos, que mi padre, "Ricky Tosso quien trabajó toda su vida no tuvo para pagar ni su sepelio" (hecho que no me resulta ofensivo en sí porque a miles de personas honestas y trabajadoras les puede suceder) pero en este caso en particular no es así", escribió Stefano Tosso en su cuenta Facebook.

Ante esto, el hijo de Ricky Tosso le exige a Phillip Butters una disculpa pública por haber mentido de esa manera pues, según Stefano Tosso, su padre dejó todo organizado para su sepelio. Además, recalcó que esa fue la demostración de amor hacia él y su esposa después de morir.

"Le cuento Sr. Butters que está usted, una vez más, muy desinformado, pues mi padre además de ser el mejor papá, excelente amigo y gran artista era un hombre organizado en sus asuntos, y casi a modo de última demostración de amor hacia su esposa y a mi, se encargó de TODO para el momento de su partida y nuestra posterior vida sin él. Lo invito, apelando a una humildad y decencia que espero tenga, pida disculpas en primer lugar a mi padre, y luego a todos los que lo amamos", puntualizó Stefano Tosso

