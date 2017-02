Steve Harvey y los Oscar 2017: su error lo llevó a lo que nunca logró como actor

Steve Harvey es el nombre que más se recordará de los Oscar 2017. Y, cosas de la vida, no será por su gran actuación en alguna película. De hecho, no participó en ninguna de las nominadas. En sus casi 40 años de actor (cumplió 60 de vida ese taño) Steve Harvey jamás fue nominado a algo en los Oscar. Pero eso no importa. Repetimos: Steve Harvey será el nombre más recordado de la ceremonia de los Oscar 2017. Y sin siquiera merecerlo.

Sucede que en el anuncio de la categoría más importante de los Oscar 2017, el de la categoría Mejor Película, se cometió el mismo error que Steve Harvey, un actor promedio, tuvo al anunciar a la ganadora de Miss Universo: se equivocaron al anunciar de ganador. ¿Quién fue el "Steve Harvey de los Oscar 2017"? El veterano actor Warren Beatty.

En ese entonces, el error mundial de Steve Harvey hizo que alcanzara la fama que jamás logró con ninguna de sus actuaciones en cine y TV, en sus trabajos de productor o guionista. Los memes que se hicieron sobre el ridículo que no conoció de límites de fronteras, idiomas y culturas fueron los más virales del año. Una muestra:

Steve Harvey y los Oscar Steve Harvey y los Oscar

Cosas de la vida, decíamos. Así, Steve Harvey no se llevó una estatuilla en los Oscar 2017, pero fue recordado, nombrado y comentado por todos. Más que cualquiera de los ganadores de los Oscar. Sí, más que la soledad de Ryan Gosling sin Eva Mendes, más que el propio triunfo de 'Moonlight'.

Ya vendrán los memes y demás. Ahora entran los comentaristas y creadores anónimos de Facebook, Twitter y demás rede sociales.

Por cierto, recordemos, ¿quién es el 'Steve Harvey' de los Oscar'? Warren Beatty, ganador de un Oscar y de otros 37 premios. Las nuevas generaciones lo recordarán por el error cometido en el anuncio más importante de su carrera.