Sully Sáenz: Pareja la defiende de los ataques de Brunella Horna pero todo terminó mal [VIDEO]

Sully Sáenz le hizo el pare a Brunella Horna. La exparticipante de Esto Es Guerra habló fuerte y claro tras las declaraciones de la joven empresaria sobre el trabajo de su hermano y su relación con Renzo Costa.

Brunella Horna había comentado que el hermano de Sully Sáenz trabajaba con Renzo Costa hace mucho tiempo y que si ella se metía 'defendiendo' a su ex esposo era para asegurarle puesto en la empresa del 'rey de cueros'. La novia de Evan Piccoloto calificó de 'bajo' el comentario de la joven de 20 años.

"No me pareció para nada que haya metido a mi hermano. No tiene nada que ver. Eso me parece algo bajo que meta a mi familia (Evan) está muy mortificado y molesto. ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué tiene que ver? (...) Me parece bajo y fuera de foco", dijo indignada Sully Sáenz.

Sully Sáenz indignada con Brunella Horna

Visiblemente molesto, Evan Piccoloto también respondió a las declaraciones de Brunella Horna y manifestó que a él no le molestó en ningún momento que su futura esposa haya entrevistado a su ex esposo.

"Estoy molesto porque sí es un tema muy diferente de su trabajo. La entrevista fue por su trabajo y creo que están creando algo diferente. ¿Por qué están haciendo eso? Es su trabajo. Nada más. Tengo confié en ella...", decía Evan Piccoloto. Sin embargo, en ese momento Sully Sáenz lo corrigió.

"Confianza", dijo la 'gatita' quien generó una pequeña risa en Evan Piccoloto por su trabajo con el español. El canadiense continuó. "Yo tengo confianza en ella 100% y nada más es muy simple a mí me parece".

Al finalizar la nota, Rebeca Escribens le hizo una observación a Sully Sáenz por interrumpir a Evan Piccoloto: "No se corrige marido en cámara. Después le dices. Está hablando muy bien inglés ¿no? Digo, el castellano jajajaja", dijo entre carcajadas la conductora de América Espectáculos - Primera Edición.

Rebeca Escribens le da este consejo a Sully Sáenz

