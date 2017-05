Al parecer, Sully Sáenz debutará en la conducción de un nuevo programa de entrevistas y no te imaginas quien será su primer invitado, así es, Renzo Costa, su exesposo. El empresario de los cueros le dedicará algunas líneas a su expareja, la modelo Brunella Horna, quien en los últimos días no la pasa nada bien.

En un avance de la entrevista se puede ver como Renzo Costa da algunos detalles del fin de su relación con Brunella Horna. Con la confianza que le tiene Sully Sáenz le hace algunas preguntas picantes que no se rehúsa a contestar.

Renzo Costa decidió sacar a Brunella Horna de su vida por completo por ello retiró una gran foto que tenían de ambos en su habitación, tras romper palitos con la rubia.

Brunella Horna y Renzo Costa terminaron

"No me interesa mucho (lo que haga Brunella Horna), me gusta hablar de mi presente y futuro, no de mi pasado", dice Renzo Costa en la entrevista.

Además, Renzo Costa aprovecha para mandarle un mensaje a su ex que ahora se ha visto envuelta en un triángulo amoroso. Recordemos que Brunella Horna fue ampayada 'chapando' con un hombre casado.

Brunella Horna ampayada con galán madurito y casado

" Me gustaría que Brunella esté con alguien que la tome en serio", dispara Renzo Costa, quien no quiso revelar el motivo del fin de su amorío con la modelo.

"Yo tengo mis razones (del fin de su relación), y seguirán siendo privadas, pero son suficientes para que una persona termine una relación", sentenció.