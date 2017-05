Sully Sáenz: ¿Su entrevista a Renzo Costa molestó a su pareja? Esto dice la 'Gatita' [VIDEO]

Sully Sáenz contó que su esposo, el canadiense Evans Piccolotto, no se molestó por la entrevista que le hizo a su expareja, el empresario Renzo Costa, donde dejó entrever que ya no había vuelta atrás con Brunella Horna.

“Mi pareja sabe que mi amistad con Renzo es de siempre. A mi esposo no le molesta. Yo le consulté a él antes de hacer la entrevista. Me dijo que no tenía ningún problema”, expresó Sully Sáenz.

VOLTEA LA PÁGINA



De otro lado, Jazmín Pinedo le aconsejó a Brunella Horna que voltee la página y no hable más del empresario.



“No hay nada más bonito que el amor propio. Tú primero, segundo y tercero. Tienes 20 años, una vida por delante. Esto de acá a 10 años te va a parecer una broma, un chiste y Dios quiera que aprendas de esta situación”, dijo la ‘Chinita’.

Sully Sáenz sin paltas con esposo por Renzo Costa.

“Para mí, tu tema no está cerrado con Renzo... si ustedes no regresan es porque esa relación no es tan sana como parece. Decidan que es lo mejor para ustedes porque si siguen así van a terminar haciéndose daño”, añadió.



Como se recuerda, Renzo Costa reveló en ‘Amor, amor, amor’ que no se reconciliará con la ‘Wawita’ porque ella no ‘guardó luto’, pues a las dos semanas de haber roto su relación de cuatro años salió con un joven de Pimentel, de nombre Alexander.