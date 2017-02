Super Bowl: Lady Gaga hizo presentación que dejó hipnotizada a la audiencia [VIDEO y FOTOS]

Tal como se había mencionado con anterioridad, Lady Gaga fue la artista que puso la cuota de glamour al Super Bowl 2017, el cual enfrentó a los New England Patriots y Atlanta Falcons en el NRG de la ciudad de Houston.



Las fotos de las diversas agencias presentes en el Super Bowl, evento deportivo que ya es ícono de la cultura pop, inmortalizaron a Lady Gaga con diversos atuendos. Ella interpretó sus conocidos temas Pocker Face, Born This Way y Bad Romance, además del himno de los Estados Unidos.



La coreografía que presentó Lady Gaga en el Super Bowl, que celebró su quincuagésima primera edición, estuvo acorde a la cita que reunió a muchos aficionados al fútbol americano.

En los días previos al Super Bowl, Lady Gaga manifestó su abierto apoyo a un país "de amor, compasión y amabilidad”. Esto tiene una obvia referencia a las políticas implantadas por Donald Trump en materia migratoria.



Dejando a Lady Gaga de lado, el Super Bowl fue para los New England Patriots, quienes se impusieron 34-28 sobre los Atlanta Falcons.

