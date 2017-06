Susana Giménez: ¿cuánto gana la conductora argentina? Te caerás de espaldas cuando te enteres 

Susana Giménez es una de las estrellas de la farándula argentina que, sin lugar a reclamo, es conocida en todos los rincones de la región. Su estadía en la televisión gaucha ha sido continua a lo largo de los años, algo que ayudo a cimentar su fama como presentadora.



Como para no romper la tradición, Susana Giménez podría estar nuevamente al aire este 25 de junio. Medios argentinos sostienen que ya está grabando la apertura y otras cosas más relacionadas a la producción del espacio.



En este marco, no pocas personas se han preguntado algo vinculado con las finanzas de Susana Giménez: ¿cuánto gana? Pues, con la información que se dio a conocer no caben dudas que el salario de la rubia es una cachetada para muchos hogares en su país.



Resulta que Susana Giménez cuenta con su pago de 4 millones de pesos argentinos al mes, lo cual es equivalente a más de 250 mil dólares. Sí, esa es la cantidad que la conductora se echa al bolsillo cada fin de mes.