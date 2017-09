Susy Díaz y su alentador mensaje sobre el fin del mundo, terremotos, tsunamis y más [VIDEO]

Susy Díaz envió, a través de sus redes sociales, un mensaje esperanzador y positivo. La exvedette pidió a los peruano no creer en noticias como el fin del mundo o un posible y devastador terremoto en Lima.



"Bueno amigos, nada de pensar cosas negativas. No es el fin del mundo, no va a haber terremoto en Lima. Ayúdenme con su mente poderosa y su boca, que no va a pasar ningún desastre naturales en Lima", dijo Susy Díaz en el video que publicó en sus redes sociales

Susy Díaz pidió a los peruanos dejar de pensar en cosas negativas porque "la mente es poderosa y lo que piensas lo atraes".



"Dejen de pensar cosas negativas, porque la boca tiene poder. Mi solidaridad con nuestros amigos mexicanos, que Dios les de fuerza y fortaleza", finalizó Susy Díaz.



La también excongresista se encuentra alejada de la televisión desde hace un año, pero usa sus redes sociales para estar cerca de sus seguidores.