Susy Díaz se apunta con muñecas

Susy Díaz dijo que no tendría ningún problema en que un empresario fabrique muñecas inflables utilizando su imagen, siempre y cuando le pague lo justo.



“Sería una excelente idea, pero si me pagan bien. Si toman mi imagen o de lo que quieran, excelente. Yo no tengo problemas, si me van a pagar, con mucho gusto. Todo lo que tenga que ver con dinero, bienvenido”, contó la rubia, quien estará presentando su show en el aniversario del restaurante ‘Sabores del Perú’, este 26 de febrero. (J.V.)