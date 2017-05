Susy Díaz siempre se ha caracterizado por ser la reina de los escándalos, pero desde que se retiró de la televisión lleva una vida tranquila y hasta ha protagonizado un comercial para una empresa de telefonía móvil.



Sin embargo, en la edición del viernes de 'La Noche es Mía' pudimos ver un video donde Susy Díaz está completamente borracha y sin saber donde está. "No sé quien soy, dónde estoy...Mi mente se volvió blanco".



"Hay que vivir la vida, que chu... la vida es una sola", se le oye decir a Susy Díaz mientras sus acompañantes estallan en carcajadas.

En otro momento se puede ver a Susy Díaz bailando en la calle junto a un misterioso hombre, pero luego se agarra a una silla y empieza a moverse como en su canción 'mueve la cabeza o se te pone tiesa'.



Esta no es la primera vez que un artista de Chollywood se transforma con unas copas encima como Susy Díaz. No olvidemos cuando Miguel Barraza llegó al estreno de su película completamente borracho y se la agarró con un reportero a quien le dijo: "a mí me gusta el trago y a ti te gusta la pin...".

La ex bailarina baila bastante bien este reggaeton. Susy Díaz se retiró de la televisión, pero en redes sociales sigue muy activa.

Otro caso para recordar es el de Malú Costa, quien se subió al escenario durante un concierto y se cayó frente a miles de personas o también cuando animó un evento de una cantante de folclore y lo mostró todo.



Koky Belaúnde es otro de los personajes que también protagonizó un bochornoso espectáculo durante una premiación en provincias. El estilista dijo que le gustaba el pájaro. "Me encanta el pájaro, es rico".