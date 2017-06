Se enamora de la prisionera que debía cuidar: terminan teniendo encuentros apasionados en celda [VIDEO y FOTOS]

El amor nace incluso en los lugares menos esperados. Es el caso de Sydnee Offord y Faron Selvage, las británicas se conocieron en la prisión HMP Send de Surrey. Offord fue encarcelada por violar una orden de restricción contra una ex novia y Selvage era su guardiacárcel.



Ambas vivieron un amorío y consumaron su amor en la celda donde pasaban mayor parte del tiempo. La prisionera Sydnee Offord tiene 29 años y Faron Selvage 21. La guardiacárcel tenía novio cuando conoció a Offord, pero le enviaba mensajes de amor aun sabiendo que podía perder su trabajo.



Sydnee contó que Faron hacía asiduas visitas a su celda. "Es extremadamente linda. Un día yo estaba sentada en mi cama y exclamó: 'Nunca sentí nada así por una mujer'", revela Sydnee Offord. Además, también contó que le enviaba cartas de amor y chocolates.



"Me dijo que le gustaban mis pechos. La próxima vez nos besaríamos más apasionadamente. Pasó cada vez que venía a mi celda. Nos tocábamos los senos y pasábamos nuestras manos por las piernas y traseros", contó Sydnee Offord sobre los encuentros de lujuria que sostenía con Faron Selvage en la cárcel.



Sydnee Offord tenía clara las intenciones de Faron Selvage, sexo total. " Cuando nos enganchamos me emocionó porque sabía del peligro. Pero lo rechacé porque sabía que caminábamos sobre hielo delgado. Le dije que la podrían detener, pero no le importó", reveló.



Tras hacerse público el romance, las autoridades investigan a Faron Selvage por su comportamiento inapropiado. Incluso, cuando Sydnee Offord estuvo en libertad, Selvage continuó mandando fotos íntimas.