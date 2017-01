¿Tatiana Astengo sobre Julieta Rodríguez? Actriz criticó a extranjeros 'sin valor o talento' en Perú

La expulsión de Julieta Rodríguez del Perú el último viernes sigue generando reacciones. Esta vez fue la actriz Tatiana Astengo quien aprovechó para hablar aparentemente a la argentina y a todos los extranjeros que consiguen oportunidades en la televisión peruana.

Tatiana Astengo se refirió no solo a los extranjeros que, a su modo de ver, logran figurar en la televisión peruana sin ninguna habilidad especial y también a los que incluso con ello se dedican a lanzar calificaciones despectivas contra los peruanos, en clara alusión al escándalo producido por los audios de Julieta Rodríguez.

"Somos tan poco o nada exigentes al recibir TAN alegremente a ciertos extranjeros sin valor, ni talento, ni aporte alguno (a lo mejor es blanquillo y ojiverde???) Eso solo demuestra la POCA o NINGUNA autoestima que tenemos como país y un muy mal disimulado complejo de INFERIORIDAD. Un país que ACEPTA y CONOCE su historia NO se siente poca cosa si nos dicen 'serrano', 'cholo', 'indio', 'negro' incluso aunque vaya acompañado del m... Si te quieres, valoras y sabes lo que eres no te das por aludido", escribió Tatiana Astengo en Twitter.

Como se recuerda, Julieta Rodríguez fue expulsada del Perú por haber brindado información falsa para obtener la residencia por trabajo, aunque todo se desencadenó por a partir de los audios en los que se oye a la modelo decir "peruanos horrorosos" o "indios marginales".

Tras su salida del Perú, Julieta Rodríguez volvió a convertirse en tendencia en las redes y su caso comenzó a ser cubierto por la prensa de su país.



El abogado que ve el caso de Julieta Rodríguez, Raúl Verano, afirma que la argentina regresaría pronto al país. “La policía realizó la verificación domiciliaria y no la encontró ahí porque se había mudado, eso no es motivo para la expulsión. Por eso, vamos a usar los recursos legales para que regrese y haya una reconsideración sobre su caso, que se evalúe y modifique el fallo. Si no, también podemos acudir a órganos superiores para que se vea todo el procedimiento”, dijo.