¡Adiós a la vieja Taylor Swift! El pasado domingo se celebraron los VMA's y una de las presentaciones más esperada fue la del videoclip del último sencillo de TS. 'Look What You Make Me Do' fue presentado frente a miles de espectadores y millones de personas que seguían el show desde sus casas.

El audio de la canción había sido lanzado en YouTube con el video de la letra 3 días antes. Esto generó bastante expectativa entre los seguidores de la cantante, quienes no tardaron en generar la relación de la letra del sencillo con Kanye West. En una parte de la canción, Taylor Swift dice 'no me gusta tu escenario inclinado'.

En su último tour, Kanye West presentó su espectáculo sobre un escenario inclinado que se había creado especialmente para él. Como recordamos, hace un tiempo se generó polémica entre el rapero y Taylor Swift, luego de que se lanzara la canción 'Famous'. En ella, Kanye canta 'Yo hice a esa p**ra famosa'. Esto no sonó bien a los oídos de la cantante, quién lo acusó de misógino.

Todos apoyaron a Taylor Swift en ese momento, pues obviamente era la afectada en la situación. Sobre todo por que años atrás, Kanye West la había dejado en ridículo al quitarle el micrófono en los VMA's. Sin embargo, el rapero sorprendió todos cuando reveló que le había pedido permiso a Taylor para referirse a ella en su canción y la cantante se lo había concedido.

Como se sabe, al inicio la cantante lo negó y aseguró que nunca se había comunicado con Kanye West ni escuchado la canción. Lo que Taylor Swift no se esperaba era que Kim Kardashian, esposa del rapero, revelaría a través de su Snapchat las conversación entre su esposo y la cantante.

Inmediatamente, todos se pusieron en contra de Taylor Swift, llamándola mentirosa y manipuladora. Incluso llegaron a apodarla 'serpiente'. Esto parece estar representado en su nuevo videoclip, dónde sale luciendo joyas de serpiente y rodeada de los animales.

Lo que más ha llamado la atención del videoclip es la parte en la que Taylor Swift dice 'Disculpa, la vieja Taylor no te puede atender ahora. ¿Por qué? Oh bueno, porque está muerta'. Muchos han considerado ese acto como un hito en la carrera de la cantante, quien inició componiendo música country y canciones de amor.

Los pasos de baile y el nuevo ritmo de su música hacen pensar que Taylor Swift no quiere ser más esa 'chica buena' que por años ha tratado que el público piense que es. Ahora, está decidida a cobrar venganza a aquellas personas que la trataron mal y la tildaron de mentirosa. ¿Qué dirá Kim Kardashian y Kanye West de todo esto?