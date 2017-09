Teatro Julieta: Se estrena la obra de humor policial 'El Primer Caso de Black & Jack' 

Teatro:

El Primer Caso de Black & Jack, es el producto de una creación colectiva entre la directora Paloma Reyes de Sá, Carol Hernández (directora adjunta) y los actores Manuel Gold (Black), Cesar García (Jack), Jely Reategui (Yesika), que cuenta la historia de dos hombres desempleados aficionados a las historias de espionaje que se conocen por casualidad en una salida nocturna.



Luego de encontrar una misteriosa maleta terminan enredados en un caso que involucra a una mafia de mesas de juego clandestinas, dinero (mucho dinero), una descontrolada y sexy bailarina exótica con acento español, pero no española y una carta trucada que les permitirá infiltrarse en esta mafia haciéndose pasar por (o jugando a ser) detectives sin tener experiencia para el caso. Receta perfecta para el desastre.

"El impulso ahora se llama ´El Primer Caso de Black Jack (la comedia prohibida)´. ´Prohibida´ porque somos extraños, no tenemos miedo, decimos lisuras, jugamos con la sexualidad, los personajes no tienen la ´moral´ que el mundo espera, ni tampoco son ´políticamente correctos´", comenta Paloma Reyes de Sá.



También agregó que "son un poco de todo, un poco del vecino homofóbico que es gay, la colega sensual que no tiene reparos de mostrar su sexualidad, el hipócrita, la mercantilista, el crítico, el mentiroso, el amigo dependiente… Son la exageración, lo ridículo".



A penas se enteró de esta propuesta, el actor Manuel Gold aceptó confiando en la mente de Paloma Reyes de Sá. "He podido jugar y burlarme de lo que supuestamente es ser un hombre, de lo que supuestamente es masculino, de los personajes de acción que vi en el cine y la televisión mientras crecía", contó.



"Tal vez sea el personaje más distinto a mí que he interpretado hasta ahora, y lo curioso es que ninguna tercera persona lo escribió para que yo lo haga, yo mismo lo he creado, lo he sacado de adentro con ayuda de mis increíbles compañeros y directora”, dice Manuel Gold.

Jely Reategui, quien interpreta a Yesika, la bailarina exótica, comenta que hacer este papel ha significado el reto más grande su carrera hasta ahora. “Fue un proceso que empezó con 3 meses de frustración absoluta porque tuve que aprender a subirme a un tubo, hacer piruetas y, además de eso, ser extremadamente sexual y fuerte sobre unos tacos de 17 centímetros", contó sobre El Primer Caso de Black & Jack.

“Creo que todos hemos tenido que romper esquemas y siento que estoy aprendiendo mucho, trabajando mucho el cuerpo, haciendo lucha escénica, jugando con temas tabú, bufón y trabajando más texto, cosa que no suelo hacer ya que por ser payaso tengo un lenguaje diferente. El trabajo es de pura diversión”, comentó Cesar García



