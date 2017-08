Las telenovelas mexicanas fueron las 'culpables' del acuñamiento del término 'telellorona' debido a las numerosas escenas en las que muchos de los personajes sueltan una lágrima o generan un 'diluvio' de ellas debido a su sufrimiento.



Ese estilo las hizo muy populares en diversos países de la región, donde este tipo de producciones suelen incluso repetirse. Pero México no es el único país donde se ven este tipo de personajes sentimentales, sino que el patrón se repite en las telenovelas de otros lados.



Es por ello que te traemos una lista, preparada por Debate, sobre las 10 heroínas más 'lloronas' de las telenovelas. Saca tu pañuelo, right now.

Gilda Barreto en Como Tú Ninguna (Venezuela-1995) Marisol Ledesma Garcés del Valle / Verónica Soriano en Marisol (México-1996)

María Hernandez en María la del Barrio (México-1995)

María de Jesús "Marichuy" Velarde Santos en Cuidado con el ángel

María del Mar "Marimar" Aldama Pérez Olivares de Santibáñez/ Bella Aldama en Marimar (México-1994)

María Mercedes "Meche" Muñoz González en María Mercedes (México-1992)

Guadalupe Zambrano Santos en Guadalupe (Estados Unidos-1993)

Cristina Álvarez Rivas de Rivero en Abrázame Muy Fuerte (México-2000)

Topacio Sandoval en Topacio (Venezuela-1985)

Valentina Díaz/ Helena Fontana en La Venganza (Colombia-2002)