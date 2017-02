La terrible reacción de Karla Tarazona al ver a Isabel Acevedo [VIDEO]

Los hechos tuvieron lugar en el programa de 'En boca de todos'. Karla Tarazona fue invitada al programa para la secuencia del juego 'Puertas chismosas'. Tarazona no esperaba que en una de estas puertas apareciera "Isabel Acevedo", la actual pareja de Christian Domínguez.



Karla Tarazona vio ingresar la imagen de Isabel Acevedo y se acercó para sacar del plató la figura de la actual pareja de Christian Domínguez. "Oye espérate un ratito, no voy a hacer nada, pero 'Carlota' un ratito. A ver hijita en esta historia no tienes nada que ver, retírate, gracias, listo", comentó Karla Tarazona.



Como se sabe, Isabel Acevedo no se queda callada y le respondió a Karla Tarazona después de los comentarios que esta hizo por los temas del huico. Tarazona respondió que "a quién le caiga el guante que se lo chante".



Karla Tarazona manifestó que está actualmente muy feliz y que no se mete con nadie y espera que nadie se meta en su vida.