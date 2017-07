Paolo Guerrero: Así lucía Thaísa Leal cuando era adolescente [VIDEO y FOTOS]

La nueva pareja del futbolista Paolo Guerrero, la nutricionista Thaísa Leal, vive una romance muy pleno al lado del deportista. El programa "Amor, amor, amor" mostró fotos de la adolescencia y niñez de la guapa garota.



En las fotos Thaísa Leal luce el cabello mas alborotado, usa lentes de sol y luce un cuerpo muy delgado. Incluso, entre las imágenes se ve a la ex pareja de la nutricionista. Estas postales demuestran que la garota de Paolo Guerrero es una belleza natural y no paso por el cirujano.



Paolo Guerrero y Thaísa Leal son purito amor en Instagram. La pareja conformada por el futbolista y la nutricionista publican fotos donde salen abrazados y disfrutando del sol de las playas brasileñas en sus respectivas redes sociales.



"Mi lugar favorito en el mundo es entre tus brazos", fue lo que escribió Thaisa Leal como pie de foto, la cual recibió más de 40.969 me gusta. La pareja habría empezado su relación a inicios del mes de junio.



El gran cambio de Thaisa Leal