Thamara Gómez llora por terrible foto que deja entrever que es hombre [VIDEO]

Thamara Gómez no puede más con el bullying. La cantante de Puro Sentimiento está cansada que sus detractores la critiquen por todo lo que hace y deja de hacer. Ahora, la joven de 18 años tiene que salir al frente para aclarar su sexualidad luego que una foto se volviera viral en redes sociales.

Durante una transmisión en vivo, Thamara Gómez tomó con cierto humor la 'acusación' de que en realidad es hombre. "Sacaron que yo tenía un pe.. se pasan. Yo me maté de la risa", dijo durante el video la cantante.

Al parecer, las críticas no quedaron ahí y la continua presión de sus detractores hicieron que Thamara Gómez llegara a su punto más alto. Por eso, en entrevista con 'La Banda del Chino', la cantante de Puro Sentimiento terminó llorando al hablar de la situación.

"Yo la he luchado para estar aquí. No es posible que se refieran de esa manera de mí. Me afecta bastante. Colgaron una foto que tenía...(llora) Me siento mal", dijo entre lágrimas Thamara Gómez al programa.

Thamara Gómez de Puro Sentimiento llora

Según contó Thamara Gómez, en redes sociales se inventan que se ha operado, o está embarazada, e incluso que es hombre. Todas estas cosas afectan a sus seres más cercanos. "Esas cosas afectan a la gente que está a mi alrededor, a mi familia"

Incluso, señaló que cree que es envidia de otras personas. Thamara Gómez trabaja desde los 13 años y ahora, a los 18, solo está enfocada en su carrera musical. Por eso, lamenta que la agredan vía redes sociales inventándose ese tipo de cosas.

"Hay tanta gente mala en este mundo de la música, de la farándula que hablan cosas que no son. Creo que sí (es envidia) Al principio me causó risa pero analizando bien las cosas, me puse a pensar y dije: '¿por qué existe tanta gente mala que habla de esas cosas?' Me siento súper mal e indignada", comentó Thamara Gómez.

Incluso, a través de sus redes sociales, Thamara Gómez exige respeto y desmiente todo tipo de acusaciones falsas de embarazo, operaciones y comentarios discriminatorios.

Ante las recientes publicaciones sobre mi persona, quiero dirigirme al público en general para desmentir totalmente las afirmaciones sobre embarazos, operaciones y comentarios discriminatorios que muchos medios de prensa escrita han publicado sobre mí. Asimismo, hacerles llegar mi total indignación por los actos difamatorios que solo perjudican mi vida personal y profesional. Exijo por favor se abstengan de realizar este tipo de publicaciones buenas noches Una publicación compartida de Thamara Gómez (@thamara_giron28) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 8:54 PDT

