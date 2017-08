Thamara Gómez posa sin sostén y deja en shock a sus seguidores [VIDEO y FOTOS]

La cantante de la orquesta Puro Sentimiento, Thamara Gómez, publicó una foto que sorprendió gratamente a sus seguidores en Instagram. La joven de 18 años no usa sostén y cubre su pecho con una casaca.



La publicación de Thamara Gómez en Instagram tiene más de 2.000 me gusta. Los fans de la cantante le escriben que luce muy sexy y le piden más fotos de este tipo. La joven no responde ninguno de los comentarios.





La cantante de Puro Sentimiento Thamara Gómez presentó en exclusiva su nuevo departamento. El programa 'En boca de todos' mostró los rincones del hogar de la estrella de la cumbia que adquirió a sus cortos 18 años.



En agosto de este año, la cantante Thamara Gómez hizo un balance sobre su vida artística. La joven de 18 años dijo que su carrera musical le permitió comprarse un departamento. Ella también integró la orquesta Corazón Serrano.





Thamara López antes y después

El departamento de Thamara Gómez se encuentra en San Miguel. La joven tiene talento para el canto y también para posar en fotografías donde muestra toda su sensualidad. Hace hace poco, la cantante tenía el cabello azul.



Thamara Gómez protagonizó recientemente una sesión de fotos de infarto. Las imágenes distan del look que tenía Thamara Gómez cuando aún no era conocida. En esta época, no usaba maquillaje y lucía más niña.



La cantante de Puro Sentimiento no se incomodó por la fotografías de su pasado y señala que, con la última sesión de fotos que protagonizó, quiere dejar atrás su lado infantil. "Me atreví a aparecer un poco más semidesnuda. Nunca había hecho una sesión de fotos", dijo Thamara Gómez.



Se especuló hace algún tiempo que entre Thamara Gómez y Jota Benz, participante de Combate y hermano de Gino Assereto, había existido algún tipo de romance. Incluso, hace unos meses la cantante de cumbia estuvo el programa de competencia y le dedicó 'El Estúpido'.

