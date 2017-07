The Rock: fan para el tráfico para tomarse un selfie con él [VIDEO]

Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, es uno de los actores que ha cosechado hinchas alrededor del planeta. Sus películas, así como su faceta de luchador, le han valido para tener un séquito de entusiastas que harían de todo por tomarse una foto con él.



Tal fue el caso del conductor de un tráiler que detuvo el tráfico para así hacerse un selfie con The Rock. El asunto fue inmortalizado en un video grabado por el propio actor, ícono de la saga Rápidos y Furiosos.



La emoción del joven chofer se puede ver en el video, el cual ya es popular en las redes sociales. The Rock, visiblemente agradecido, no hace más que sonreír ante la cámara, Sin duda, toda una muestra de humildad.



"Tengo los más grandes fans en el mundo. Estoy muy agradecido por ello. ¡Esto estuvo demasiado loco!", expresó The Rock en el video entre risas. ¿Qué harías si lo tuvieras cerca? ¿Lo mismo?