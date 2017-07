Se acabó el amor. El bailarín brasilero Thiago Cunha y Thati Lira dieron por finalizada su relación a pesar de los múltiples intentos por seguir juntos. Así lo anunció la brasileña en su cuenta oficial de Facebook.

A pesar de haber participado juntos en El Gran Show y haber protagonizado una propuesta de matrimonio en vivo, Thiago Cunha y Thati Lira decidieron separarse.

Recordemos que Thiago Cunha llegó a Perú para integrarse al reality Esto es Guerra. A pesar de todo, la expareja reconoce que seguirá unida por el fruto de su amor, 'Pedro'.

"Siempre y por siempre seremos una familia. Siempre amare el papa de mi hijo, la persona que tuve una historia por tantos años. Ya no estamos juntos y hace pocos meses que estamos en conversación para salir de eso de la mejor manera para nuestro hijo. Separación duele por la costumbre, por los buenos recuerdos.Tratamos, tratamos mucho y muchas veces (y Dios lo sabe cuánto), pero cuando ya no se puede ser feliz juntos lo mejor es ser felices separados y así será. Pedro es el centro de todo", escribió Thati Lira en su cuenta oficial de Facebook.



"Estamos solteros, entonces cualquier cosa que haga o hizo Thiago en su vida ya nos es un problema mío, ustedes no necesitan decirme lo que hace o no en la calle porque no me dice respeto. Entre nosotros queda el cariño y la misión más difícil que es la de seremos buenos padres y hacernos de Pedro una persona de bien. Amor, mucho amor, para la vida de cada uno de nosotros porque no merecemos menos que eso", puntualiza en el mensaje.

Thiago Cunha, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto. Hace poco vino a Perú pero se sabe que está continuando su carrera en Chile.