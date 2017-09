Tigre Careca: "Cuidemos a la Foquita de los ‘lomos’ argentinos” [VIDEO]

A pocas semanas del partido decisivo de la selección peruana de fútbol frente a la de Argentina, el profe ‘Ricardo Careca’ (Fernando Armas) anunció su lista de convocados.



Profe, ¿fue difícil hacer la convocatoria para los dos últimos partidos de la selección?

Fue fácil. El que la tiene difícil es PPK, no tiene muchas piezas de recambio; yo, en cambio, sí, a falta de dos arqueros he llamado a cuatro. Uno tapa y los otros tres le cuidarán la espalda, porque las tribunas en ‘La Bombonera’ están muy cerca. En líneas generales, son los mismos que han venido jugando en los cuatro últimos partidos, así que Yordi, Ascues, y otros, sigan intentando, gracias por participar...



Hay algunos jugadores que no figuran: Pizarro, Zambrano, ¿por qué no los convocó?

Acá hay varios ‘zambranos’ je, je, je. Ya se me pegó la jerga. Zambrano es muy vehemente, temperamental y no quiero jugar con 10 hombres desde el minuto 7, gracias, Zambrano. Pizarro ya está para que juegue fútbol 7 con Checho, Balán, el ‘Toro’ Cantoro. Pizarro es el ‘bombardero’ que ya no dispara.



¿Qué opina de que solo hayan dado 1500 entradas para los peruanos?

Los peruanos saben ingeniárselas, ellos a los dos días que están en Buenos Aires ya hablan con el acento ‘gaucho’, te acordarás que habrá más peruanos en ‘La Bombonera’ que argentinos. Al que más vamos a cuidar es a la ‘Foca’ Farfán, ese ve carne y se la devora, ¡Cómo le gusta la carne! Vos sabés los ‘lomos’ que hay en Argentina, ohh...



¿Cuál será su delantera?

Messi, Agüero, Icardi... ¡Ahh! Perdón, se me salió el corazoncito, discúlpame. La delantera que no me saco de la cabeza es la de Rosángela, que me envió un video sexy que para qué te cuento.



¿Es verdad que los argentinos juegan sucio?

No puedo hablar de mi país. Acuérdense nomás del partido cuando salió Navarro por la falta de ‘Camino’ y cuando hice el gol yo y Passarella se llevó a 5 peruanos dentro del arco, pero no puedo hablar mal de mi país. Por si acaso hay que frotarnos hasta las medias...



¿Un mensaje para todos los peruanos?

Que vamos a cerrar el Congreso y que este nuevo gabinete no será tan nuevo porque hay varios del anterior... ¡Ah, disculpa! Me equivoqué de personaje, es que para PPK y Careca, al Perú no lo para nadie. ¡Vamos, carajo!

