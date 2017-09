Tigre Careca: "Nadie me va a aceitar" [VIDEO]

El ‘Tigre Careca’ (Fernando Armas), técnico de la selección nacional de fútbol, dio sus impresiones sobre el próximo enfrentamiento que tendremos contra Argentina, liderada por Lionel Messi.



Profe, ¿cuál será su estrategia ante Argentina?

Mi estrategia será cantar el himno argentino, para que piensen que sacaré cara por mi país, luego jugaré con 5 al fondo más el arquero, y el resto cuidará a Messi, que para mí es más peligroso que Farfán un sábado a las 12 de la noche en el búnker.



¿Está de acuerdo con que se juegue en ‘La Bombonera’?

Mirá, se juegue donde se juegue vamos a ganar, si es en el ‘Monumental’, será un triunfo monumental; si es en el estadio de Boca, les taparemos la boca. Ahí seremos locales, porque hay miles de peruanos que viven allá y, sin que se pongan a la venta las entradas para el partido, ellos ya tienen reventa. ¡Sos grande peruano!



¿A quién convocará para enfrentar a Argentina?

Voy a convocar a los mismos, así estén expulsados, y los voy a meter al campo así no jueguen, vamos a meterle miedo. Cueva, Hurtado, Ramos y Carrillo serán como los ‘Avengers’ por si se quieren portar mal mis compatriotas. Ahorita estamos alimentándonos con maca, kiwicha, ponche de habas. ¡Sos grande Perú!



Phillip Butters pidió que convoquen a ‘Cachito’ Ramírez, Roberto Chale, ¿lo hará?

Phillip es una especie de amuleto contrario, todo lo que él diga hace daño. Yo creo que estar criticando a PPK le hace ver moda retro en la política. Ya pará, Phillip. No me sumas, ponete la camiseta de Perú y empieza por hablar de este recambio, acéptalo, yo te voy a llevar al Mundial...



Algunos dicen que lo pueden ‘aceitar’ para que se deje ganar y Argentina vaya al Mundial..,

¿Qué es eso de aceitar? ¿Acaso soy carro? No. Pará, en líneas generales, yo estoy laburando para Perú y a mí me paga la Federación Peruana de Fútbol, nadie me aceita, ni por el mejor bife argentino, ni por el vino más rico y caro de Mendozadejaré mi ‘cevichela’ y mi palito de anticucho. Como dijo alguien por ahí: al Perú no lo para nadie, ni el huracán ‘Irma’.



Profe, finalmente, ¿tiene en mente a Pizarro para los próximos partidos?

Claudio Pizarro sí está en mi mente, pero para que nos preste 11 caballos y salgamos los 11 machos a galope diciendo ‘Perú clasificó’. Pizarro ya fue, che, ya no es ‘bombardero’, ya no ‘moja’, si quiere ir al Mundial que compre su pasaje, él tiene bastante ‘guita’. Si viene, lo pongo de volante de avanzada... de avanzada edad, ja, ja, ja. (J.Valle)

Selección peruana: DirecTv creó el 'Minuto ceviche' para elogiar a Perú ¡Locazo! [VIDEO]