¡Sacó las garras! La Tigresa del Oriente se defendió de las críticas que le hicieron diversos usuarios en las redes sociales, tras su debut en el programa 'Bailando' de Marcelo Tinelli. La cantante de 'Israel' tuvo un accidentado debut en la pista de baile.

Luego de su participación, el jurado del reality de baile le puso cero de calificación pues consideró que no lo hizo nada bien. La Tigresa del Oriente amenazó con renunciar en pleno programa en vivo.

En redes sociales, muchos de los usuarios consideraron que La Tigresa del Oriente estaba haciendo el ridículo en el programa de Marcelo Tinelli, sin embargo, ella les mandó este mensajito.

La Tigresa del Oriente: así fue su esperado debut en programa de Marcelo Tinelli

"A los que no me conocen, soy solo una señora que olvidó 'el qué dirán' y ahora está alcanzando sus sueños y metas, sin hacerle daño a nadie", escribió La Tigresa del Oriente en sus redes sociales.

La Tigresa del Oriente mencionó que evaluaría su continuidad en el Bailando de Marcelo Tinelli solo si el jurado de baile que la califico tan bajo le pedía disculpas.

"Es una decisión tomada de no ser que el jurado me pida disculpas. Di lo mejor de mi y todo el mundo sabe que no soy una jovencita pero asumí el reto", comentó en una entrevista.