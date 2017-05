Emocionada. Así se encuentra Judith Bustos, más conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, quien esta noche será presentada en el programa ‘Bailando por un sueño’, que conduce Marcelo Tinelli y que se transmite por canal 13 de Argentina.



“Ella está muy contenta. El lunes es la presentación oficial y el jueves baila”, dijo Elmer Molocho, pareja de la ‘Tigresa’, quien agregó que en el programa gaucho presentarán oficialmente su tema ‘Sin dinero no hay amigos’.



“Yo no bailaré en el reality, solo haré el musical con ella. Estamos muy contentos, ya nos reunimos con Tinelli y es buena persona, humilde, sencillo, nada soberbio como algunos conductores”, indicó.



Nuestra compatriota tendrá como acompañante de baile a Iván Anriquez y también ha pasado por varios cambios de look. (B.Pashanasi)

