"Tilsa Lozano le ha hecho daño a mucha gente", aseguró Aída Martínez [VIDEO]

Aída Martínez dijo que Tilsa Lozano hizo daño a muchas personas y que siempre la trató mal.

“Si quiere hablarlo conmigo, que me llame. Además, Tilsa siempre me ha atacado y solo me defiendo”, precisó Aída Martínez.



Aída Martínez añadió que hace un tiempo Tilsa Lozano la llamó ‘Candy’ al presentarla en un desfile en una discoteca de Lima Norte.



“Ella (Tilsa) es una persona que le ha hecho daño a mucha gente, como por ejemplo a Blanca (esposa del ‘Loco’ Vargas). Una vez le hice el favor desfilando la ropa de su marca, y dijo: ‘Desde ‘Candylandia’, la ‘Candy’ Aída Martínez’. Además, en otra oportunidad me llamó recicladora”, comentó Aída Martínez.

Aída Martínez añadió que no tiene temor ni miedo a Tilsa Lozano, a pesar de que ella intenta ejercer siempre presión sobre otros personajes.

Por otro lado, Aída Martínez se refirió al grupo que conforma Dorita Orbegoso, a quien criticó por utilizar el mismo vestuario en sus presentaciones.



“Olinda y Dorita, guapísimas, regias las chicas de sus grupo, no tenemos por qué pelearnos porque hay trabajo para todas, pero lo que sí critico de Dorita es que usa el mismo vestuario, debería innovar”, sostuvo Aída Martínez.