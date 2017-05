Tilsa Lozano amenaza con demanda a Aída Martínez y ella reacciona así

Tilsa Lozano confirmó que demandará a Aída Martínez por afirmar que se dedicaba al ‘oficio más antiguo del mundo’.

“Que siga hablando y riéndose, yo tranquila porque todo pasará por el plano legal. Mi abogado ya se está encargando de todo, iré hasta las últimas. Todo tiene un límite, que me diga gorda, celulítica, pero jamás prostituta, eso ya pasó la raya”, respondió Tilsa, quien este 21 de mayo asistirá con su pareja ‘Miguelón’ al concierto de ‘Los 4 de Cuba’ en el Centro de Convenciones Barranco Arena.

“Le aconsejaría que vaya juntando su platita y comprando frutita, no deseo la cárcel a nadie, pero al final los jueces deciden. Solo quiero que se disculpe, si no lo hace, que afronte las consecuencias”, indicó la ‘Vengadora’.

NO LE TEME



En tanto, Aída Martínez dijo que no le teme a Tilsa Lozano.

“Oficios antiguos hay muchos, como ser costurera. Yo estoy tranquila, no le tengo miedo. Ella a mí me llamó Candy”, detalló.

En tanto, Olinda volvió a burlarse de la ‘Vengadora’.



“Me da lástima, debería leer y estudiar porque es básica. Dedícate a tu hija, tu marido, hazte respetar como mujer, no seas vergüenza nacional”, detalló Castañeda.