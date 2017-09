Tilsa Lozano: Animadora tilda de diva a modelo y revela sus requisitos para presentarse en discoteca [VIDEO]

El incidente entre Tilsa Lozano y una animadora de discoteca gay sigue dando que hablar. La joven junto al administrador del centro nocturno estuvo presente en el programa La Noche es Mía y tildó de diva a la jurado de El Gran Show.



Tilsa Lozano le dijo a la animadora que no le iba a dar sus cinco segundos de fama. La animadora indicó que si ella tuvo cinco segundos de fama, la jurado de El Gran Show también tuvo sus cinco minutos de diva.



Al respecto, el productor de la discoteca se mostró mortificado por la actitud de Tilsa Lozano y reveló algunos requerimientos que hizo la jurado de El Gran Show para presentarse en la discoteca gay.



Tilsa Lozano en discoteca

"Me pidió que sacáramos a todos de su camerino, que no quería orquesta, nos cobrara muy caro, venía con aires de diva", explicó el productor de la discoteca. Carlos Galdós ironizó al respecto y le dijo que el hecho de que el precio del show de Tilsa Lozano sea caro no la hace diva.



El productor continuó revelando otro de los curiosos pedidos de Tilsa Lozano. Según la versión del joven, la jurado del Gran Show le pidió retirar a tres clientes de la discoteca porque le gritaban la palabra "Loco".



El joven reveló que Tilsa Lozano le pidió que baje a la animadora del show porque de otra manera no iba a continuar realizándolo. Además, la jurado de El Gran Show se negó a tomarse fotos con los clientes y le mentó la madre a la joven.