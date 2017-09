Tilsa Lozano: Blanca Rodríguez revela que habló con ¿Miguel Hidalgo? [FOTO]

Las cosas se ponen color de hormiga. Blanca Rodríguez no solo reveló que Tilsa Lozano intentó comunicarse con Juan Manuel Vargas estando borracha. Antes de eliminar la publicación, la pareja del futbolista lanzó varias balas en contra de la Vengadora.

Una de ellas habría involucrado a Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano. ¿Como así? Una de las usuarias de Instagram le escribió a Blanca Rodríguez para que no ataque más a la Vengadora. Ante esto, la pareja del Loco Vargas escribió:

"Pobre engañada. ¿Igual como cuando hablamos por teléfono y me juró que ella sería incapaz de meterse con un hombre con familia? O como cuando me escribió su marido para preguntarme si yo sabía algo de lo que pasaba? Así de inocente o más?", escribió Blanca Rodríguez.

Según este mensaje, Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano, se habría contactado con Blanca Rodríguez para saber si existía algo más entre el Loco Vargas y la Vengadora. De ser cierto este texto, habrían más dudas sobre la relación entre ambos.

Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano

"No peleo con nadie, solo pido educación. Que cuando se emborrache no llame acá. Nada más ¿Es mucho pedir?", escribió en otro momento Blanca Rodríguez.

A modo de justificación, la pareja del Loco Vargas manifestó que borró la publicación tras estar 15 minutos en las redes porque con ese tiempo era suficiente para darle exposición. Tilsa Lozano no tardó en responder a las acusaciones de Blanca Rodríguez.

"No solamente no puedo pedir pruebas porque no hay, porque esto es totalmente mentira. Ya me tienen hasta acá. Yo no puedo responder por los traumas, ni por las locuras de una persona, ni por las cosas que pongan otras personas. Estoy harta del tema. Tengo mi familia, marido e hija. Niego tajantemente todas esas acusaciones y no tengo miedo de nada porque es totalmente falso", dijo Tilsa Lozano.

¿Hasta dónde llegará esta guerra mediática que cada vez se pone más y más tensa entre Tilsa Lozano y Blanca Rodríguez? Quien ha decidido mantener silencio es Juan Manuel Vargas. Desde el inicio, el futbolista prefirió no comentar. Y esa parece que seguirá siendo su consigna.

Tilsa Lozano responde a Blanca Rodríguez

