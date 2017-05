Tilsa Lozano: "Sería patético que Blanca Rodríguez vaya a vivir al mismo lugar que yo" [VIDEO]

Tilsa Lozano afirmó que no se siente aludida por las fotos de un palo con una cara dibujada y una concha, que subió Blanca Rodríguez, esposa del ‘Loco’ Vargas, en sus redes sociales, luego que la ‘vengadora’ comentó que era ‘obsesivo’ vivir cerca de ella, en Punta Hermosa.

“Una vez más, creo que se están equivocando. Número uno, (las fotos) no tienen mi nombre. Segundo, ‘cara de palo’ y la conchita. ¿Por qué yo? ¿Qué dije? No dije nada, entonces nada que ver y tercero, ella (Blanca Rodríguez) ya salió a hablar y dio una entrevista diciendo que no le gusta la farándula, que ese no es su mundo. Entonces, poner este tipo de cosas es como alimentar algo que estoy tratando que se apague”, dijo Tilsa Lozano.

“Yo creo, fuera de bromas, que es un rumor, sería patético que vaya a vivir al mismo lugar donde voy yo. Cuando tenía un año, mi mamá alquiló una casa en Punta Hermosa y vivimos durante mi primer año de vida ahí. Desde que nací viví en esa playa”, señaló Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano le responde a Blanca Rodríguez.

Por último, Tilsa Lozano negó que se haya cruzado con Blanca Rodríguez.



“Nada, qué va a suceder (si se cruzan)... hay que entender que ella tiene su vida y yo la mía. Yo nunca he hablado de ella ni lo haré y cada una es feliz con su vida”, manifestó Tilsa Lozano.