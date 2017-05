¿Tilsa Lozano y Blanca Rodríguez vecinas? Así reaccionó la 'Vengadora' [VIDEO]

Tilsa Lozano calificó de ‘enfermo y obsesivo’ el hecho que Blanca Rodríguez, esposa de Juan Manuel Vargas, se haya mudado a la playa ‘Señoritas’ (Punta Hermosa), donde la modelo reside desde hace más de una década.

“Si eso es verdad, sería enfermizo y obsesivo. He escuchado comentarios de los wachimanes, heladeros, que son mis amigos que la han visto, pero yo no la he visto. Hay que estar locos, sería muy obsesivo estar viviendo por ahí. Yo vivo en Punta Hermosa desde el año 99 y hace cuatro años compré mi casa allá. Sinceramente, me niego a creer que es verdad, no lo puedo creer que vaya a corretearme a mi barrio”, comentó Tilsa Lozano entre risas, quien celebrará el ‘Día de la Madre’, en ‘Rústica’ de Vichayito.

Asimismo, Tilsa Lozano se preguntó si Blanca Rodríguez es tan feliz con su familia por qué se muda a dicha playa.

“Me abstengo de responder, nunca hablo de ella y no lo haré, ustedes saquen sus conclusiones. Con todas las playas que hay, que se vaya allá, ahora si es tan feliz con su familia para qué vivir cerca a mí”, dijo Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano se enteró que esposa de 'Loco' Vargas es su vecina.

“Mis fans me siguen y otras me persiguen, porque es raro ir a otoñar a la playa, no entiendo, dame una explicación normal, porque coincidencias no existen”, puntualizó Tilsa Lozano que realizó una sesión de fotos con su hija Valentina para la revista ‘15 minutos’.