La situación entre Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano se volvió insostenible. La pareja de Juan Manuel Vargas dejó entrever que la 'Vengadora' llamó por teléfono estando borracha al futbolista. Sin embargo, 'Tili' negó esto y manifestó que no tiene nada que ver con el asunto.

A través de una polémica publicación en Instagram, Blanca Rodríguez destrozó a Tilsa Lozano, contestando las preguntas de sus seguidores sobre el tema. Sin embargo, después de unos 15 minutos, la pareja de Juan Manuel Vargas decidió eliminar el post.

"Entonces dile que deje de llamar borracha", fue la respuesta de Blanca Rodríguez a una fanática que le pedía dejar atrás el tema de Tilsa Lozano con el Loco Vargas. Esto rápidamente fue desmentido por la Vengadora a través de una transmisión en vivo.

"Si ponen una cosa y después la borran, tampoco le dan ningún tipo de seriedad al caso. Así que por favor les pido que no me molesten nunca más con este tema, Yo no tengo nada que ver y que esta acusación ya me parece demasiado. Yo me responsabilizo por lo que yo hago y una vez más voy a negar tajantemente algún tipo de llamada, de búsqueda, algún tipo de nada", dijo Tilsa Lozano.

Blanca Rodríguez vs. Tilsa Lozano

Pese a que Juan Manuel Vargas siempre ha evitado hablar sobre su vida privada, esta vez sí decidió responder a las dudas alrededor de su relación con Blanca Rodríguez. El futbolista de Universitario fue abordado por un reportero de Cuéntamelo Todo para que dé algún descargo.

En un inicio, Juan Manuel Vargas trató de no responder a la cámara del programa de espectáculos. Sin embargo, cuando el hombre de prensa le preguntó qué tenía que decir sobre los últimos entredichos de su vida personal y la de Blanca Rodríguez, el futbolista sorprendió con su reacción.

"Todo bien, todo tranquilo", dijo el Loco Vargas sobre lo sucedido. Aunque su respuesta fue corta, lo que más sorprendió fue la actitud del futbolista. Calmado y esperando que Blanca Rodríguez entre a la camioneta, Juan Manuel agradeció al reportero por entender su corta declaración.

En una entrevista con Trome, la prima de Juan Manuel Vargas, Eymi Dean, considera que el futbolista y Blanca Rodríguez están en un buen momento de su relación. "Mi primo está muy concentrado con su familia, pero de hecho que si Blanca pone esos ‘memes’ es por algo y tendrá sus razones. Ellos (Juan Manuel y Blanca) no tienen ningún quiebre, están muy bien como familia".

Loco Vargas sobre Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano

