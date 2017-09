Tilsa Lozano le responde a Blanca Rodríguez por acusarla de llamar borracha al Loco Vargas [VIDEO]

Le responde. Tilsa Lozano decidió hacer un video en vivo vía sus redes sociales para desmentir tajantemente a Blanca Rodríguez. La pareja del Juan Manuel Vargas acusó a la exconejita de haberse contactado con el futbolista estando borracha.

Cuando fue consultada por Amor Amor Amor, Tilsa Lozano no le prestó mucha atención a la acusación y negó alguna comunicación con el Loco Vargas. Sin embargo, tras la difusión de la publicación que colocó Blanca Rodríguez en redes -y que luego eliminó- la Vengadora decidió referirse al tema con más seriedad.

Evidentemente molesta, Tilsa Lozano declaró que no pedirá que salgan las pruebas de lo dicho por Blanca Rodríguez, pues no existe nada sobre una supuesta llamada al Loco Vargas. Además, dijo estar harta del tema pues ella ya tiene una pareja y su hija.

"No solamente no puedo pedir pruebas porque no hay, porque esto es totalmente mentira. Ya me tienen hasta acá. Yo no puedo responder por los traumas, ni por las locuras de una persona, ni por las cosas que pongan otras personas. Estoy harta del tema. Tengo mi familia, marido e hija. Niego tajantemente todas esas acusaciones y no tengo miedo de nada porque es totalmente falso", dijo Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano responde a Blanca Rodríguez

Pero eso no es todo. Tilsa Lozano manifestó que no quiere estar involucrada en un tema así porque ella no tiene nada que ver con Blanca Rodríguez o Juan Manuel Vargas. Incluso, declaró que la misma acusación de la pareja del futbolista no tiene peso porque borró el post en Instagram.

"Si ponen una cosa y después la borran, tampoco le dan ningún tipo de seriedad al caso. Así que por favor les pido que no me molesten nunca más con este tema, Yo no tengo nada que ver y que esta acusación ya me parece demasiado. Yo me responsabilizo por lo que yo hago y una vez más voy a negar tajantemente algún tipo de llamada, de búsqueda, algún tipo de nada", declaró Tilsa Lozano.

Recordemos que en Amor Amor Amor se mostró una publicación- que ahora ya no existe- de Blanca Rodríguez en Instagram. "Que te lo cuente todo sin que se lo pidas ¡Eso se llama confianza!" se lee en la imagen. Como leyenda de la foto, la pareja de Juan Manuel Vargas puso: "A ver si con esto ya dejas de llamar y mandar audios (pongo alacrán porque no hay cucaracha)"

Pero fue en los mensajes de sus seguidores que Blanca Rodríguez admitió que estaba dirigido para Tilsa Lozano. Una usuaria le comentó a la pareja del Loco Vargas que ya se olvide de la Vengadora. Como respuesta, la madre de los hijos del futbolista mandó este misil "Entonces dile que deje de llamar borracha".



Blanca Rodríguez vs. Tilsa Lozano

