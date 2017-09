¿Tilsa Lozano llamó borracha al Loco Vargas? Blanca Rodríguez soltó bomba en redes [VIDEO]

¿El pasado regresa? Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas, sorprendió con un post en sus redes sociales dirigido directamente a Tilsa Lozano. ¿Qué pasó? Aquí te contamos todos los detalles.

Resulta que Blanca Rodríguez utilizó su cuenta Instagram para compartir un mensaje en imagen: "Que te lo cuente todo sin que se lo pidas ¡Eso se llama confianza!" se lee en la publicación. Como leyenda de la foto, la pareja de Juan Manuel Vargas escribió: "A ver si con esto ya dejas de llamar y mandar audios (pongo alacrán porque no hay cucaracha)"

Hasta ese momento, el mensaje podía ser dirigido a cualquier persona. Sin embargo, fue en los mensajes de sus seguidores que Blanca Rodríguez admitió que estaba dirigido para Tilsa Lozano. Una usuaria le comentó lo siguiente:

"¿Por qué vives tan pendiente de ella? Ya deja atrás la sombra de Tilsa y no caigas en estos juegos porque la única que queda mal eres tú. Ya supera esa etapa de Tilsa y el Loco... Se amaron en su momento, ahora está contigo ¡Sé feliz!", escribió la usuaria zmirielli.

Al parecer este mensaje no le cayó muy bien a Blanca Rodríguez. La pareja del Loco Vargas decidió romper su silencio y mandar este misil: "Entonces dile que deje de llamar borracha".

Ahora, este post en Instagram no existe, pero el programa Amor Amor Amor se encargó de guardarlo y mostrárselo a Tilsa Lozano en vivo. La Vengadora dijo que sus seguidoras le mandaron los pantallazos de esa publicación, pero ella no tiene idea de lo que quiso decir Blanca Rodríguez.

"En las redes están comentando y después me han escrito que la señora ya había sacado esto, que ya lo ha borrado. No sé, fácil se confundió o no sé (...) Yo me voy a responsabilizar de las cosas que yo haga o diga, pero este tema es de más hace años", dijo Tilsa Lozano.