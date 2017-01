¿Tilsa Lozano nunca fue conejita Playboy? [VIDEO]

El nombre de Ania Gadea saltó a los medios no solo por su amistad con Aída Martínez, sino por compartir junto a ella videos y fotos hot en las redes sociales. Incluso, la modelo mostró los senos en una transmisión en vivo.

Ania Gadea se convirtió en la cuarta conejita Playboy peruana después de las hermanas Bernaola, Tilsa Lozano y Olinda Castañeda. Sin embargo, para la modelo, la Vengadora no fue una conejita.

"Tilsa no es conejita. Es una chica que salió en una publicación. Seguro los fans de Tilsa se van a tirar encima. Pero hay que ser realistas: es como chica de Domingo al Día que saca una chica a la semana en la publicación, como una chica X, algo así fue Tilsa para Playboy. Ella no salió en la revista. Si no sales en la revista, no eres conejita", explicó Ania Gadea en entrevista con Domingo al Día.

Ania Gadea

Esta sería una grave acusación contra Tilsa Lozano, quien muy probablemente, responderá pronto a la modelo. Actualmente, la Vengadora se encuentra conduciendo 'Amor de Verano', junto a Leslie Shaw y Ernesto Jiménez.

Pero no todo quedó ahí. Cuando el reportero señaló que Tilsa Lozano grabó los videos promocionales como otras conejitas Playboy, Ania Gadea manifestó que eso no era exclusivo de las conejitas y no la convertían en una. Incluso, la calificó de 'escandalosa'

"Lo que Tilsa tuvo a su favor es que ella tenía prensa. Ella que venga a decir que era humilde, que Playboy la levantó, es mentira. Tilsa ya tenía una carrera antes de Playboy. Ya era una modelo escandalosa", manifestó Ania Gadea.

