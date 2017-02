"Melissa Loza no te puedes seguir vistiendo como una mocosa de 20", le dice Tilsa Lozano [VIDEO]

¡Uy! Parecía muy compresiva ante las críticas que le lanzaban a Melissa Loza y su edad, pero Tilsa Lozano le cantó sus opiniones nada halagadoras al respecto en la más reciente edición de 'Amor de Verano'.

Aunque sus compañeros Ernesto Jiménez y Leslie Shaw consideraron absurdas las críticas a la edad de Melissa Loza y su presencia entre tantos jóvenes en 'Esto es Guerra', Tilsa Lozano afirmó que ciertas de sus actitudes y su forma de vestir ya no le corresponden.

"Si hablamos del cuerpo de Melissa Loza, que es un cuerpo trabajado y que se nota que va al gimnasio, eso es una cuestión del gusto de cada uno. A ti te puede gustar tener músculos y hay otras mujeres a quienes no les gusta…ella para la edad que tiene se maneja un cuerpo espectacular”, dijó Tilsa Lozano.

“Aveces la ropa que se pone (Melissa Loza) no sea adecuada para la edad que tiene. Porque tú puedes ser espectacular, pero tienes que ser consciente de que tienes 34 años y que no te puedes seguir vistiendo como una mocosa de 20, haciéndote unos moños como la princesa Leia, menos es más”, añadió Tilsa Lozano.

"Con respecto a la cara lo que siento, es mi humilde opinión, es que ella es muy guapa, pero definitivamente a mí me vez hace diez años y no tenía los pómulos crecidos, la boca así, el ojo...Cuando te pones mucho bótox se te arruga la nariz... Yo creo que tal vez por estar en un programa junto a tantas chiquillas ella no quiere arrugarse, pero en verdad eso es natural. La belleza cuanto más natural es más bonita, es mí opinión. Me parece que es una mujer guapa de cara, regia de cuerpo, pero que su look es muy de chiquivieja", afirmó Tilsa Lozano.