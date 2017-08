"Tilsa Lozano vende su alma al diablo por dinero" dice ‘Cuto’ Guadalupe

‘Cuto’ Guadalupe aseguró que Tilsa Lozano ‘vendió su alma al diablo’ por dinero al hablar de la relación que tuvo con el ‘Loco’ Vargas. “Pregunto una cosa, ¿ella por quién es conocida? Ella dice que no puedo opinar. ¿Quién es Tilsa? Una persona que vende su alma al diablo por dinero sin importarle lastimar a otra mujer (la esposa de Vargas, Blanca Rodríguez) y ella afirma que soy maricón porque me gusta hablar mal de las mujeres”, precisó.

‘Cuto’ Guadalupe también mencionó que no es ‘vocero’ de ningún jugador de fútbol. “No soy vocero de ningún futbolista. Quien ventiló su vida privada por plata, en dos programas (fue ella)... no quiero mencionar a una persona que quiero mucho, que es mi compadre (Juan Manuel Vargas). Como está ‘loco’, me manda otro comunicado”, dijo entre risas sobre Tilsa Lozano.

De otro lado, ‘Cuto’ Guadalupe aseveró que no volverá a referirse a Yahaira Plasencia porque ‘no le suma’, pero ella le faltó el respeto.



“Cuando la señorita me faltó el respeto al decir que ‘no me conocía’ en un tono nada amical, nadie dijo nada. No hablaré más de la señorita porque no me suma, nunca ha sumado en mi vida”, indicó ‘Cuto’ Guadalupe.

Por último, ‘Cuto’ Guadalupe sentenció que no le interesa lo que diga el comunicado (que escribió Jefferson en su Facebook pidiéndole que deje de hablar de Yahaira) y que cuando tenga que decirle algo a su sobrino será personalmente.