Tilsa Lozano: 'Cuto' Guadalupe niega tener algo en contra de 'Vengadora' [VIDEO]

'Cuto’ Guadalupe se disculpó con Tilsa Lozano por haberla relacionado con el ‘Loco’ Vargas y aseguró que no tiene nada contra ella, luego que ‘Amor, amor, amor’, los enlazó telefónicamente.



“No hablé mal de ti, Tilsa Lozano... conozco a tu esposo y nunca quise faltarte el respeto. Solo ofrecí una opinión personal sobre la familia porque soy amigo de Blanca Rodríguez y del ‘Loco’ Vargas”, enfatizó 'Cuto’ Guadalupe.



Sin embargo, Tilsa Lozano lo ‘cuadró’, pues le dijo que si no conocía la historia (con Juan Manuel Vargas), no debía opinar.



“Primero, no conoces la historia y segundo, es un tema desagradable y sepultado”, detalló Tilsa Lozano.



En otro momento, 'Cuto’ Guadalupe dijo que su sobrino César Távara está recibiendo terapia para superar el mal momento que vive debido a una fuerte depresión.

'Cuto' Guadalupe: "Tilsa Lozano vendió su alma al diablo".