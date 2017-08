Tilsa Lozano le "responde" a Cuto Guadalupe con picante frase sobre su hombría [VIDEO y FOTOS]

La modelo Tilsa Lozano está atenta a lo que dice el exfutbolista Cuto Gudalupe sobre ella. La ex conejita Playboy publicó una imagen en Instagram con una frase muy reveladora sobre la hombría del ex hombre de deportes.



Como se recuerda, Cuto Guadalupe empezó la polémica entre ambos debido a que se refirió a la modelo como un error en la vida de Juan Manuel Vargas. A los pocos días, Tilsa Lozano respondió que el ex futbolista es un poco hombre.



La discordia entre ambos continuó porque Cuto Gudalupe volvió a referirse a Tilsa Lozano con palabras poco amables. El exfutbolista la tildó de "cara de palo", "desubicada" y también indicó que fue la modelo quien ventiló su vida por dinero.



La respuesta de Tilsa Lozano a estas palabras llegó gracias a Instagram. La modelo publicó una foto con una frase bastante peculiar, la cual muchos creen es dirigida a Cuto Guadalupe: "Cuando un hombre habla mal de una mujer es porque tiene la boca muy grande y los huev*s muy chiquitos".

