Tilsa Lozano: "Dorita Orbegoso no existe para mí"

‘Dorita no existe ni existirá para mí’, expresó Tilsa Lozano, quien debutó como conductora de ‘Amor de verano’. Asimismo, desmintió haber protagonizado una acalorada discusión con Dorita Orbegoso, el pasado viernes en ‘Vocé Sur’.

Tilsa, se comenta que Dorita te botó de su box en una discoteca....



Creo que ella (Dorita Orbegoso) vive en un planeta y yo en otro. No me di cuenta si la chica estaba ahí, pero finalmente cumplió su objetivo, que es salir en las portadas y hablar cosas que no son.

¿Qué fue lo que pasó?



Llegué con Fiorella Alzamora y Evelyn Vela. Nos ubicaron en un box muy pequeño, así que le pedí al encargado que, cuando se desocupe un box más grande, nos pase y eso pasó, pero la ubicación no me gustó y nos llevaron a otro con mejor vista. Tengo entendido que luego, a ella (Dorita Orbegoso) la pasaron al box donde estaba antes, pero nunca estuvimos en el mismo lugar. Está alucinando y creando su propia película, quería generar alguna noticia, porque la gente no sabe ni que existe.

¿Crees que se vengó porque la ‘cuadraste’ cuando estuviste de jurado en ‘El Gran Show’?



Nunca tuve un enfrentamiento con Dorita Orbegoso. Ella es la que siempre habla de mí y yo le respondo... porque para mí no existe ni existirá.