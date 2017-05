¡La guerra está declarada! Lo que parecía una broma para Aída Martínez, ayer se hizo realidad pues recibió la carta notarial que Tilsa Lozano le envío por atenta contra su "honor y reputación".



Como se señala en el oficio el 20 de abril, Aída Martínez publicó en su cuenta oficial de Facebook que Tilsa Lozano se dedicaba al 'oficio más antiguo del mundo' y que siempre sería señalada como 'la otra'.



Debido a eso, precisando que el 3 de mayo en el programa 'Espectáculos', Aída Martínez dijo no estar dispuesta en retractarse, es que Tilsa Lozano procede en hacerle llegar la carta notarial.



Tilsa Lozano desde un inicio espero las disculpas, pero ahora Aida Martínez, ya con la carta notarial en manos, deberá retractarse públicamente en el mismo modo y espacio en el cual fueron vertidas sus expresiones malintencionadas.



De no hacerlo, Tilsa Lozano iniciará una demanda penal contra Aída Martínez por el delito de 'difamación agravada' y una reparación civil.

Por otro lado, Aída Martínez dijo que no le teme a Tilsa Lozano. “Oficios antiguos hay muchos, como ser costurera. Yo estoy tranquila, no le tengo miedo. Ella a mí me llamó Candy”, detalló.

Al parecer, Tilsa Lozano también estaría pensando en demandar a Olinda Castañeda y Shirley Arica por haberse referido a ella en reiteradas oportunidades con calificativos para nada positivos.