Tilsa Lozano explotó en vivo por supuesto viaje de Blanca Rodríguez a Perú [VIDEO]

Llegó a su límite. Tilsa Lozano no soportó más preguntas sobre Juan Manuel Vargas y su familia y explotó en pleno programa en vivo. Todo sucedió en Amor de Verano y aquí te contamos los detalles.

Todo empezó cuando el programa 'Amor de Verano' difundió una nota sobre el supuesto viaje de Blanca Rodríguez, esposa de Juan Manuel Vargas, a Perú. Un video que subió a sus redes sociales la pareja del 'Loco' deja entrever que dejará España para instalarse junto a sus 5 hijos en nuestro país.

Al finalizar la nota, Ernesto Jiménez le preguntó su opinión a Tilsa Lozano sobre el video de Blanca Rodríguez y si sentía aludida por el mensaje que había dejado en sus redes sociales.

Aunque Tilsa Lozano nunca se ha querido referir al tema de Juan Manuel Vargas o su pareja, siempre ha respondido cordialmente tratando de minimizar el tema. Sin embargo, la 'Vengadora' no soportó más que la vinculen con el futbolista y respondió de una manera que dejó sorprendida a Leslie Shaw y a todo el público.

"No (tengo) nada (que responderle a nadie) Yo no me doy por aludida y me parece que hablar del tema es patético y no voy a hablar. Ya fue hace cuatro años ese tema. Bueno, vamos a promocionar lo que viene este fin de semana...", sentenció Tilsa Lozano.

La respuesta de la 'Vengadora' dejó fría a Leslie Shaw, quien solo atinó a mirar a la cámara y hacer una mueca de "uuuuuy" al ver la molestia de Tilsa Lozano por la pregunta.

