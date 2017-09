¡Tilsa Lozano explotó! La Vengadora no toleró que una animadora de discoteca le preguntara por la supuesta llamada que le hizo estando ebria a Juan Manuel Vargas. Esto, lo soltó Blanca Rodríguez hace algunos días, y a la joven no se le ocurrió peor forma para provocar a la ex Conejita.

"Tilsa no lo vayas a tomar a mal pero a mí Samuel me ha dicho que te pregunte esto: ¿Es verdad que cuando estás borracha llamas al loco?", dijo la animadora de discotecas a Tilsa Lozano.

El rostro de la Vengadora cambió por completo y no solo no se quedó callada, sino que dejó chiquita a la animadora del evento. Tilsa Lozano, entre insultos, la cuadró en menos de 30 segundos diciendo que era una 'desubicada'.

"Cuando Samuel me quiera preguntar algo me va a hacer una entrevista. Si tú quieres tus cinco minutos de fama anda c... un hue... A mí no me vas a utilizar para tus huev...", explotó Tilsa Lozano contra la conductora.

Tilsa Lozano en discoteca

En entrevista con la prensa, Tilsa Lozano lamentó que exista gente que quiera tener sus cinco minutos de fama cuando debería hacer su trabajo. Según la Vengadora, ella entiende cuando la prensa pregunta, pero la animadora del evento debió estar a la altura.

"Una cosa es que ustedes que son las personas de prensa me pregunten algo, porque es su trabajo. Otra cosa es que una payasa quiera tener sus 5 segundos de fama y encima utilizando a Samuel (el reportero). Nada que ver (...) Si tú estás trabajando de igual a igual conmigo en un escenario compórtate a la altura y sino bájate pues", dijo Tilsa Lozano a la prensa.

Según la animadora, en ningún momento trató de ofender a Tilsa Lozano. Sin embargo, lamentó que la Vengadora no haya tenido correa y le haya pedido que se baje del escenario que compartía con ella.

Blanca Rodríguez publicó un mensaje en redes sociales donde acusó directamente a Tilsa Lozano de llamar estando borracha al Loco Vargas. Sin embargo, la publicación no duró más de quince minutos en Instagram.

Blanca Rodríguez vs. Tilsa Lozano

