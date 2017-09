"Tilsa Lozano debe tener más correa", dice Metiche sobre insultos a animadora en discoteca [VIDEO]

El panelista de ‘Cuéntamelo todo’, Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, le sugirió a Tilsa Lozano que tenga ‘más correa’, luego que insultó a la animadora de una discoteca porque le preguntó si era verdad que llamaba ‘borracha’ a Juan Manuel Vargas.

Tilsa insultó a la animadora y le dijo ‘si quieres cinco minutos de fama anda y c...’

No entiendo por qué se pica. Pienso que Tilsa estuvo alterada, no tuvo ‘correa’ y le faltó manejar la situación. Lamentablemente, (Vargas) es su cruz.

¿Tú crees que Tilsa llame en realidad a Vargas?



Lo dudo, porque ella me aseguró que está feliz con ‘Miguelón’ (Hidalgo), que le cambió la vida y que él la sacó de la basura en la que vivía cuando estuvo con Juan Manuel. (L.Gamarra)



Tilsa Lozano en discoteca

"Tilsa no lo vayas a tomar a mal pero a mí Samuel me ha dicho que te pregunte esto: ¿Es verdad que cuando estás borracha llamas al loco?", fue la pregunta que la animadora de discotecas le hizo a Tilsa Lozano.

Esto provocó la ira de la Vengadora. Entre insultos, la cuadró en menos de 30 segundos diciendo que era una 'desubicada': "Cuando Samuel me quiera preguntar algo me va a hacer una entrevista. Si tú quieres tus cinco minutos de fama anda c... un hue... A mí no me vas a utilizar para tus huev...", explotó Tilsa Lozano contra la conductora.