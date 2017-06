Tilsa Lozano enterró para siempre a Juan Manuel Vargas y pide que paren de relacionarla con él [VIDEO]

Tilsa Lozano coincidió con lo dicho por el ‘Loco’ Vargas y afirmó que su romance con el futbolista es un tema cerrado.

“Me pareció genial su respuesta, no hay más que hablar sobre ese tema. Está cerrado, él tiene su familia y yo la mía. Ya basta con eso”, comentó la modelo.



Recordemos que hace unas semanas, Tilsa Lozano señaló que Juan Maniel Vargas era su cruz, pero reconoció que ‘Miguelón’, su actual pareja, reconstruyó su vida y la hizo creer nuevamente en el amor.



Luego, Tilsa Lozano descartó que estuviera embarazada debido al ligero sobrepeso que luce. “No estoy embarazada, solo estoy un poquito gorda. Por ahora no pienso en otro hijo”, agregó.



Además, Tilsa Lozano comentó que le gustaría que Ivana Yturbe, Mafer Neyra y Flavia Laos sean las nuevas ‘Vengadoras’.



“Me parece que lo harían bien, y no creo que deba darles un curso, esa generación es bien rapidita... no llego al kilometraje que tienen”, sostuvo Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano también comentó burla de Flavia Laos a Sheyla Rojas.