Tilsa Lozano le respondió a Blanca Rodríguez pero terminó 'chancando' al 'Loco' Vargas [VIDEO]

¡Arde Troya! Tilsa Lozano le respondió duramente a Blanca Rodríguez, la esposa del 'Loco' Vargas, luego de que ella le dedicara unas publicaciones en redes sociales donde la tilda de 'cara de palo'. La 'Vengadora' aprovechó para mandarle su chiquita al futbolista.

En la entrevista, Tilsa Lozano mencionó que el apelativo de 'conchudo' y 'carepalo' le calzaría perfectamente a Juan Manuel Vargas. La modelo no quiso entrar a detalles aunque ya había lanzado su dardo.

"Ella dice que "guácala la prensa", que no es su mundo, pero ¿Cómo supuestamente sabe lo que dije? ¿Por qué cara de palo yo, por qué? (...) Pero tal vez no es para mí porque no estoy etiquetada, por ahí es para su marido que le chanta perfectamente", dijo Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano responde a Blanca Rodríguez

Por otro lado, Gigi Mitre deslizó la posibilidad de que Juan Manuel Vargas intentó comunicarse con Tilsa Lozano, a través de un intermediario, a pesar de ello, la 'Vengadora' se puso nerviosa y lo negó rotundamente.

"Es totalmente mentira. No generemos más conflictos. Eso nunca pasó. Yo con ese ser no tengo contacto. El "Zorro" habla cualquier cosa", agregó Tilsa Lozano, muy nerviosa.